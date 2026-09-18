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«Активные граждане» назвали лучший проект IX Фестиваля исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно»

«Активные граждане» назвали лучший проект IX Фестиваля исторических садов в музее-заповеднике «Царицыно»

В проекте «Активный гражданин» подвели итоги голосования за лучший конкурсный проект IХ Фестиваля исторических садов, который проходил в рамках «Лета в Москве».

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