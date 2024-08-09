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Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО

Путин увеличил единовременную выплату участникам СВО

Размер единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт для службы в зоне СВО, увеличился.

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