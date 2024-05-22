США заподозрили Россию в запуске оружия против спутников AlexCoderСША заподозрили Россию в запуске оружия против спутников AlexCoderНа прошлой неделе с космодрома “Плесецк” стартовала российская ракета “Союз”, которая несла порядка девяти спутников.
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