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Пятый канал

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Пожар на площади 13 тысяч «квадратов» ликвидируют на промзоне в Щелкове

Пожар на площади 13 тысяч «квадратов» ликвидируют на промзоне в Щелкове

В подмосковном Щелкове борются с крупным возгоранием на мусорной площадке в промышленной зоне. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального главного управления МЧС России.

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