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Царьград

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НЛО размером боинг напугал жителей Тегерана

НЛО размером боинг напугал жителей Тегерана

В небе над иранской столицей заметили светящийся объект в форме полумесяца, который парил под облаками и исчез через десять минут.

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