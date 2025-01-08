В Германии подсчитали число налетов неопознанных дронов на военные базы

Германское Министерство внутренних дел (МВД) выразило озабоченность в связи с возросшим числом случаев появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов в небе над военными базами и стратегическими объектами страны.
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