Где находится Везувий — легенда, стихийная мощь и наследие истории Ирина ВальковаВулкан Везувий, расположенный в Южной Италии, на побережье Неаполитанского залива Средиземного моря, является одним из самых знаменитых и одновременно самых опасных действующих вулканов мира.