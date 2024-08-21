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Брэд Питт серьезно обижен на свою 18-летнюю дочь Шайло

Брэд Питт серьезно обижен на свою 18-летнюю дочь Шайло

Девушка отказалась от фамилии звездного отца Анджелина Джоли с дочерью Шайло globallookpress.com/Barbara Amendola Накануне родная дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта сильно удивила общественность.

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