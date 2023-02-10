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Тайсон Бэрри: «Мы были в джакузи у Макдэвида – все было восхитительно. Все вечеринки проходят у него. Он красавчик»

Тайсон Бэрри ответил на вопрос о том, был ли он в джакузи у Коннора Макдэвида. – Сейчас ты играешь с Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

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