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В Новосибирской области контрактник погиб при попытке усмирить брошенную девушку

В Новосибирской области контрактник погиб при попытке усмирить брошенную девушку

По версии участниц истории, молодой человек неудачно упал с берёзы.В Новосибирской области военная прокуратура выясняет обстоятельства смерти 22-летнего контрактника, служившего на одном из полигонов региона.

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