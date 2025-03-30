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Le Monde: Трамп загнал Зеленского в угол условиями сделки по минералам

Le Monde: Трамп загнал Зеленского в угол условиями сделки по минералам

REUTERS/Carlos Jasso Соединенные Штаты загнали в угол Владимира Зеленского и поставили перед катастрофически сложным выбором предложенным американским лидером Дональдом Трампом соглашением по полезным ископаемым, сообщает издание Le Monde.

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