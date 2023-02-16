Аргументы и Факты

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Стали известны сроки запуска российского аналога сервиса Downdetector

Стали известны сроки запуска российского аналога сервиса Downdetector

Отечественный аналог сервиса Downdetector запустят в России весной 2023 года. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Сергей Хуторцев.

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