Спрос на новостройки в Московской области за месяц упал на 18%

По итогам февраля на первичном рынке жилья Московской области зарегистрировано 2,7 тыс. сделок. Это на 18,4% ниже показателя января 2024 года, следует из данных департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 19 марта.