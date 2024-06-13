Актер Рассел Кроу не рад будущему выходу сиквела "Гладиатор"

Актеру Расселу Кроу не понравились характеры героев в будущем сиквеле “Гладиатор” Рассел Кроу, знаменитый австралийский и новозеландский актер, который завоевал сердца миллионов зрителей своей ролью в фильме «Гладиатор», на днях поделился своими чувствами по поводу создания сиквела культовой картины.