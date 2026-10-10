Саудовская Аравия: первоначальные источники сообщили, что путешественники были эвакуированы, авиасообщение приостановлено, а несколько человек получали медицинскую помощь после того, как в дневные часы в терминале 3 международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде раздался взрыв.