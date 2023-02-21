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СК начал проверку по факту гибели 27-летней девушки в Песочне

Напомним, трагедия произошла в понедельник, 20 февраля, в 23:11 на улице Шереметьевской. «Железнодорожный МСО Рязани проводит доследственную проверку по факту гибели местной жительницы 1995 года рождения», - сообщили 62ИНФО в региональном СК.

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