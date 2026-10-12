«Орландо» пока не ведет переговоров о продлении контракта с Энтони Блэком

«Орландо» пока не ведет предметных переговоров с Энтони Блэком о продлении контракта. По информации инсайдера Марка Стейна, клуб обеспокоен уже накопившимися финансовыми обязательствами и может позволить защитнику доиграть последний год действующего соглашения, после чего он станет ограниченно свободным агентом летом 2027 года.