«Орландо» пока не ведет переговоров о продлении контракта с Энтони Блэком

«Орландо» пока не ведет предметных переговоров с Энтони Блэком о продлении контракта. По информации инсайдера Марка Стейна, клуб обеспокоен уже накопившимися финансовыми обязательствами и может позволить защитнику доиграть последний год действующего соглашения, после чего он станет ограниченно свободным агентом летом 2027 года.
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