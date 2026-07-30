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Ростех

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«Азимут» модернизировал систему посадки самолетов в аэропорту Домодедово

«Азимут» модернизировал систему посадки самолетов в аэропорту Домодедово

Фото: Государственная корпорация по организации воздушного движения Производственная компания «Азимут» Госкорпорации Ростех модернизировала инструментальную систему посадки ILS 2700 в аэропорту Домодедово.

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