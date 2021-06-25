Закон и Порядок

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The Times: Венгрия обвиняет Евросоюз

The Times: Венгрия обвиняет Евросоюз

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он навязывает свои условия странам Европейского союза.

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мирас Закироув
Молодец!
Наталия Судакова
Себя защищать правильно! Проповедовать гомосексуализм беспредметно, сначала пусть медики определятся в проблеме отклонения развития наших детей в утробе матери, задолго до рождения ребенка. Девочка, малльчик - просто внимательно приглядывайтесь к развитию своих детей. Если заметили отклонения в предпочтениях ребенка после рождения, бегом к врачам. Медицина пока бессильна, роль на родителях и на неравнодушных врачах!
карюкалов вячеслав
Да уж.
Лирина Полесская (Вяткина)
БРАВО Виктор Орбан ! Примите мое ВОСХИЩЕНИЕ !!!
Liudmila Solodko
Знали куда лезли, теперь плакать нечего. Живите и радуйтесь, а если можете, живите самостоятельно.

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