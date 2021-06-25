The Times: Венгрия обвиняет Евросоюз

Закон и ПорядокПолитикаThe Times: Венгрия обвиняет Евросоюз «Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он навязывает свои условия странам Европейского союза.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМЗмирас ЗакироувМолодец!НСНаталия СудаковаСебя защищать правильно! Проповедовать гомосексуализм беспредметно, сначала пусть медики определятся в проблеме отклонения развития наших детей в утробе матери, задолго до рождения ребенка. Девочка, малльчик - просто внимательно приглядывайтесь к развитию своих детей. Если заметили отклонения в предпочтениях ребенка после рождения, бегом к врачам. Медицина пока бессильна, роль на родителях и на неравнодушных врачах!карюкалов вячеславДа уж.Лирина Полесская (Вяткина)БРАВО Виктор Орбан ! Примите мое ВОСХИЩЕНИЕ !!!LSLiudmila SolodkoЗнали куда лезли, теперь плакать нечего. Живите и радуйтесь, а если можете, живите самостоятельно.Комментировать
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