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Политика как она есть

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Российский трек «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ из-за танцев школьниц

Российский трек «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ из-за танцев школьниц

Российский поп-хит «Сигма бой» проверит генпрокуратура РФ из-за слишком откровенных танцев школьниц. Общественное движение «Сорок сороков» возмутило выступление исполнительниц песни, поэтому они решили коллективно обратиться в генпрокуратуру.

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