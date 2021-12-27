В 2019 году Верка Сердючка могла выдвинуть свою кандидатуру в президенты

В 2019 году Верка Сердючка могла выдвинуть свою кандидатуру в президенты

Украинский артист, Алексей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки, мог выдвинуть свою кандидатуру на выборах в президенты Украины в 2019 году и тем самым помешать Владимиру Зеленскому стать президентом, сообщила журналистка Алеся Бацма.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх