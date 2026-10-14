"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву

Вступление Украины в Евросоюз станет "харакири" для сообщества, а также обернется "колоссальными экономическими потерями" и утратой суверенитета для Франции, заявила кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью газете Financial Times .
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