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"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву

"Мы не потянем": Ле Пен дала оценку вступлению Украины в ЕС и помощи Киеву

Вступление Украины в Евросоюз станет "харакири" для сообщества, а также обернется "колоссальными экономическими потерями" и утратой суверенитета для Франции, заявила кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью газете Financial Times .

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