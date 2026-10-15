В Министерстве юстиции Российской Федерации состоялся Международный юридический форум «Государствоведение как новая система знаний о государстве», посвящённый актуальным вопросам развития фундаментальной юридической науки, осмыслению сущности и предназначения государства, а также поиску новых научных подходов к исследованию российской государственности.