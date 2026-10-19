Срабатывание защиты на линии 6-10 кВ обесточило 25 трансформаторных подстанций в Центральном округе Краснодара, оставив без электричества улицы Красную, Октябрьскую, Пашковскую, Рашпилевскую, Чапаева и другие.
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