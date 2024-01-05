Почему большинство судей в России – женщины?

ONIX

Это называется иначе: для женского начала судебно- правовой системы, искусственно созданы все условия и предпосылки,дабы там оседали одни женщины. Девушка может себе позволить зарплату в 15 т.,на протяжении 10 и более лет,при этом не теряя уровень жизни,чудным образом находясь на содержании мужчины,у мужчин же такой возможности нет. А уж тем более,когда существует практика,назначать судей из числа тех,кто работает в суде,то иных вариантов практически нет.Тихий саботаж и дискриминация...