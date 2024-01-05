ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    где эти глупые бабы авторы таких мужчин то находят?Три типа мужчин, ...
  • Владимир Соколов
    вам стоит выучить русский язык))что бы не путать где женский род, а где мужской)) ну и заняться собой есно))Три типа мужчин, ...
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    а бабы типа настолько глупы, что они всё равно не запомнят и поэтому им даже что надо помнить говорить бесполезно? 😂В старости мужчин...

Почему большинство судей в России – женщины?

Почему большинство судей в России – женщины?

  Для этого есть целый ряд причин: 1. Принято считать, что рутинный труд, который не связан с физическими нагрузками – это женская работа.

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Комментарии
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ONIX
Это называется иначе:  для женского начала судебно- правовой системы, искусственно созданы все условия и предпосылки,дабы там оседали одни женщины. Девушка может себе позволить зарплату в 15 т.,на протяжении 10 и более  лет,при этом не теряя уровень жизни,чудным образом находясь на содержании мужчины,у мужчин же такой возможности нет. А уж тем более,когда существует практика,назначать судей из числа тех,кто работает в суде,то иных вариантов практически нет.Тихий саботаж и дискриминация...
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17 час.
Вера Федорова
Почему-почему...Да потому, что женщина любит пользоваться молотком!😜💪
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13 час.
Валерий Светлый
Ищите ответ в генетике. Женщина первично эмоциональна, поэтому на первое место вылезает гуманизм. Но в иных случаях (когда ее не касается) может быть радикальна, т.е. мстительна и жестока. Мужчины, в силу особенностей приоритета интеллекта над эмоциями, более приспособлены к государственному мышлению. Хотя случаются исключения...
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9 час.

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