Для этого есть целый ряд причин: 1. Принято считать, что рутинный труд, который не связан с физическими нагрузками – это женская работа.
Почему большинство судей в России – женщины?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Это называется иначе: для женского начала судебно- правовой системы, искусственно созданы все условия и предпосылки,дабы там оседали одни женщины. Девушка может себе позволить зарплату в 15 т.,на протяжении 10 и более лет,при этом не теряя уровень жизни,чудным образом находясь на содержании мужчины,у мужчин же такой возможности нет. А уж тем более,когда существует практика,назначать судей из числа тех,кто работает в суде,то иных вариантов практически нет.Тихий саботаж и дискриминация...
Ответить
17 час.
Вера Федорова
Почему-почему...Да потому, что женщина любит пользоваться молотком!😜💪
Ответить
13 час.
Валерий Светлый
Ищите ответ в генетике. Женщина первично эмоциональна, поэтому на первое место вылезает гуманизм. Но в иных случаях (когда ее не касается) может быть радикальна, т.е. мстительна и жестока. Мужчины, в силу особенностей приоритета интеллекта над эмоциями, более приспособлены к государственному мышлению. Хотя случаются исключения...
Ответить
9 час.
Свежие комментарии