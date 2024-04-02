Ким Чен Ын руководил пуском новой баллистической ракеты «Хвасонпхо-16Б»

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во вторник руководил пуском новой баллистической ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
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