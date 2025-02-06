Mash: известный бард и радиоведущий Стройкин выпал из окна в Петербурге

Известный бард, экс-радиоведущий «Эхо Москвы – Екатеринбург», гитарист и автор стихов Вадим Стройкин погиб, выпав из окна своей квартиры на Парфёновской улице в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.