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Mash: известный бард и радиоведущий Стройкин выпал из окна в Петербурге

Mash: известный бард и радиоведущий Стройкин выпал из окна в Петербурге

Известный бард, экс-радиоведущий «Эхо Москвы – Екатеринбург», гитарист и автор стихов Вадим Стройкин погиб, выпав из окна своей квартиры на Парфёновской улице в Санкт-Петербурге, пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

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