Бойкова о поездке в Сингапур: «S.E.A. Aquarium – это что-то невероятное. Столько жителей подводного мира я не видела нигде»

Чемпионка Европы в парном катании отдыхала в Сингапуре в мае. «Давайте сделаем вид, что данная заметка все еще актуальна Сингапур, еще одно место, которое обязательно стоит посетить, и небольшие итоги поездки На мой взгляд, в третий день обязательно стоит доехать до острова Сентоса (или Сентоза), чтобы посетить Океанариум.