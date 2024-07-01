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Бойкова о поездке в Сингапур: «S.E.A. Aquarium – это что-то невероятное. Столько жителей подводного мира я не видела нигде»

Бойкова о поездке в Сингапур: «S.E.A. Aquarium – это что-то невероятное. Столько жителей подводного мира я не видела нигде»

Чемпионка Европы в парном катании отдыхала в Сингапуре в мае. «Давайте сделаем вид, что данная заметка все еще актуальна Сингапур, еще одно место, которое обязательно стоит посетить, и небольшие итоги поездки На мой взгляд, в третий день обязательно стоит доехать до острова Сентоса (или Сентоза), чтобы посетить Океанариум.

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