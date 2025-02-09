Голкипер КХЛ поставил в ворота шестилетнего сына в конкурсе буллитов

Global Look Press / Maksim Konstantinov Голкипер нижегородского "Торпедо" Иван Бочаров поставил в ворота своего шестилетнего сына Льва во время конкурса на лучший буллит в рамках Недели звезд КХЛ в Новосибирске.
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