Патриарх Кирилл: "Пасха - это день Победы"

В Москве в ночь с 19 на 20 апреля 2025 года прошло величественное Пасхальное богослужение под руководством Патриарха Кирилла, который подчеркнул особое значение праздника как Дня Победы над злом и диаволом.
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