«В новых регионах восстановлены все федеральные трассы и сеть региональных»

Число проездов по российским дорогам только за десять месяцев этого года составило 327 млн, что уже почти на 15% больше, чем за весь прошлый, сообщил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
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