Бербок пыталась запугать Лаврова. Но в два раза ошиблась в численности населения Европы

АндрейБорков

Да уж, ошибочка вышла у этой немки. Но это даже может быть и к лучшему. К примеру, что бы захерачить 750 млн. гей-ро-пейских геев необходимо 35 "Тополей-М2 и "Воевод", для того, что бы захерачить 1,3 млрд. тех же гей-ро-пейских геев надо, соответственно, от 65 до 70 тех же изделий. Ошибочка то в поголовье, а не в площади будущего поражения Гей-Ро-пы. То есть, если захерачить 65 "Тополей-М2 и "Воевод" по Гей-Ро-пе, то гарантия умерщвления гей-ро-пейских геев будет почти 200%. Разве это плохо? Молодец Бербок, вовремя ошиблась!