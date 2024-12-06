На заседании ОБСЕ министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила ошибку в оценке численности населения Европы.
Бербок пыталась запугать Лаврова. Но в два раза ошиблась в численности населения Европы
Комментарии
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АндрейБорков
Да уж, ошибочка вышла у этой немки. Но это даже может быть и к лучшему. К примеру, что бы захерачить 750 млн. гей-ро-пейских геев необходимо 35 "Тополей-М2 и "Воевод", для того, что бы захерачить 1,3 млрд. тех же гей-ро-пейских геев надо, соответственно, от 65 до 70 тех же изделий. Ошибочка то в поголовье, а не в площади будущего поражения Гей-Ро-пы. То есть, если захерачить 65 "Тополей-М2 и "Воевод" по Гей-Ро-пе, то гарантия умерщвления гей-ро-пейских геев будет почти 200%. Разве это плохо? Молодец Бербок, вовремя ошиблась!
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17 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Просто будет гораздо больше жертв, при нанесения нами ядерного удара только и всего. А потом в ЕС не будет знать как прокормить и успокоить выжившие остатки [которые на своём пути всё уничтожат], только и всего.
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16 час.
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