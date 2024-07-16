Четыре человека пострадали за сутки в ДНР в результате атак ВСУ

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Четыре человека пострадали в Донецкой Народной республике (ДНР) 16 июля в результате действий украинских боевиков, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).