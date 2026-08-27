Купальный сезон в Москве официально завершится 1 сентября

Первого сентября в столице официально закрывается купальный сезон, об этом на пресс-конференции, организованной при поддержке «Мосинформ» сегодня сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам города Москвы Александр Лекомцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии