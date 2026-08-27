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МОСИНФОРМ

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Купальный сезон в Москве официально завершится 1 сентября

Купальный сезон в Москве официально завершится 1 сентября

Первого сентября в столице официально закрывается купальный сезон, об этом на пресс-конференции, организованной при поддержке «Мосинформ» сегодня сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам города Москвы Александр Лекомцев.

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