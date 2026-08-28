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СахПресс

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Кадровый центр: сахалинцы указывают в резюме зарплатные ожидания до 200 тысяч рублей

Кадровый центр: сахалинцы указывают в резюме зарплатные ожидания до 200 тысяч рублей

Сахалинцы и курильчане, которые ищут работу через портал «Работа России», в среднем рассчитывают на зарплату 76 тыс.

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