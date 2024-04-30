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Samsung расскажет о GAA-транзисторах третьего поколения для 2-нм чипов в июне Комп...

Samsung расскажет о GAA-транзисторах третьего поколения для 2-нм чипов в июне Комп...

Samsung расскажет о GAA-транзисторах третьего поколения для 2-нм чипов в июнеКомпания Samsung разрабатывает транзисторы GAA (Gate-all-Around) нового поколения, которые будут применяться в чипах, производимых по её 2-нм техпроцессе.

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