Огнеметчики общевойсковой армии ВВО в Забайкалье обучаются на современных тренажерах реактивного пехотного огнемета

В ходе тренировок с использованием учебных тренажеров огнеметчикам прививаются навыки правильного прицеливания из диоптрического, оптического и ночного прицелов пехотного огнемета, а также производства выстрела.
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