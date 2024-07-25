Аргентина пожаловалась в ФИФА после скандальной игры против Марокко

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) направила жалобу в дисциплинарную комиссию Международной федерацию футбола (ФИФА) после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира 2024 года против Марокко, завершившейся скандалом.
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