«В маминой постели лежал мужик»: Стас Пьеха объяснил, почему не стоит стесняться своих страхов

Певец Стас Пьеха впервые так откровенно рассказал о детских страхах. В беседе с ведущим Сергеем Насибяном он разобрал свои самые глубокие фобии и первым делом вспомнил ночной эпизод, связанный с мамой, который до сих пор не дает ему покоя.