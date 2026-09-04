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«В маминой постели лежал мужик»: Стас Пьеха объяснил, почему не стоит стесняться своих страхов

«В маминой постели лежал мужик»: Стас Пьеха объяснил, почему не стоит стесняться своих страхов

Певец Стас Пьеха впервые так откровенно рассказал о детских страхах. В беседе с ведущим Сергеем Насибяном он разобрал свои самые глубокие фобии и первым делом вспомнил ночной эпизод, связанный с мамой, который до сих пор не дает ему покоя.

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