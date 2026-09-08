Происшествия
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Происшествия

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В Запорожской области полицейские оперативно раскрыли кражу в Мелитопольском районе

В отдел полиции обратилась 50-летняя жительница села Новоуспеновка. Женщина рассказала, что после визита к знакомой обнаружила пропажу кошелька, денежных средств и трех банковских карт.

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