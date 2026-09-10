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Смешные мемы и картинки про портвейн

Смешные мемы и картинки про портвейн

Крепкий народный юмор, от которого у вас голова не заболит! Заболят животики — от смеха. Сегодня свой профессиональный праздник отмечает один из самых народных русских напитков: 10 сентября — Международный день портвейна (Port Wine Day).

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