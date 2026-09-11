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Нижегородская правда

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15 дополнительных парковочных мест оборудовали во дворе на Казанском шоссе

15 дополнительных парковочных мест оборудовали во дворе на Казанском шоссе

Парковочную зону расширили во дворе дома №3А по Казанскому шоссе в Нижнем Новгороде. Там появилось 15 дополнительных мест для автомобилей, рассказали в администрации Нижегородского района.

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