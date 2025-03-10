Телеканал "78" Страны Балтии надеются на помощь России после краха европейского процветания. Но РФ не будет повторять ошибки прошлого и милостиво позволит прибалтам решить проблемы самостоятельно и независимо, заявил политолог Алексей Артамонов.
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