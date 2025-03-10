Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 601 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Погудин
    3,60 как Пугачевой за концерт платили. Слесарь высшего разряда в СССР.Не актёры, а попр...
  • Юрий Волков
    Я думаю, там есть кому поправить и подсказать, поэтому и штормит их. Один одно подсказывает, другой противоположное, ...США обрушат на Ро...
  • Зоя Бобкова
    Я согласна с автором полностью. Ведь они только ПОПКИ, как попугаи повторяют уже готовые тексты, а про сценариста ник...Не актёры, а попр...

«Мы лучше посмотрим, как вы рушитесь»: Россия отказала Прибалтике в помощи после развала Европы

«Мы лучше посмотрим, как вы рушитесь»: Россия отказала Прибалтике в помощи после развала Европы

Телеканал "78" Страны Балтии надеются на помощь России после краха европейского процветания. Но РФ не будет повторять ошибки прошлого и милостиво позволит прибалтам решить проблемы самостоятельно и независимо, заявил политолог Алексей Артамонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Егор П
блабла, тьфунахуй!
Ответить
7 час.
АндрейБорков
Ответить
4 час.
Геннадий Бережнов
Россия отказала Прибалтике в помощи после развала Европы. Автор не пишите ересь для народа, вы фантаст из прошлого!
Ответить
50 мин.
наверх