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Geely Galaxy Zhanjian 700: 1113 л.с. и 43 900 предзаказов за час

Geely Galaxy Zhanjian 700: 1113 л.с. и 43 900 предзаказов за час

Суббренд Geely Galaxy официально открыл предзаказы на свой первый внедорожный кроссовер Galaxy Zhanjian 700 (Cruiser).

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