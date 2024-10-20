Superjob: курганцы выступили против перерывов курящих коллег на работе

Некурящих жителей Кургана раздражают коллеги, которые привыкли к перекурам в рабочее время. В ходе соцопроса четыре из десяти некурящих работающих горожан сообщили, что считают несправедливым, когда одни работают, а другие в этом время отдыхают в курилке.