Бесплатные стоматологические услуги для детей: данные по Хынчештскому району

Более 1500 детей из Хынчештского района получили в период с ноября по декабрь 2024 года стоматологические услуги, финансируемые из фонда профилактических мероприятий Национальной компании медицинского страхования.
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