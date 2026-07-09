Bitcoin переживает один из самых болезненных периодов за последние восемь лет

Ончейн-метрики указывают, что рынок Bitcoin оказался в необычной ситуации. По состоянию на 30 июня 2026 года, когда цена первой криптовалюты находилась около отметки 58 тысяч долларов, показатель Supply in Loss зафиксировал редкое историческое событие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии