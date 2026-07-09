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Bitcoin переживает один из самых болезненных периодов за последние восемь лет

Ончейн-метрики указывают, что рынок Bitcoin оказался в необычной ситуации. По состоянию на 30 июня 2026 года, когда цена первой криптовалюты находилась около отметки 58 тысяч долларов, показатель Supply in Loss зафиксировал редкое историческое событие.

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