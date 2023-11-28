Ракеты РСЗО ударили по зданию химчистки и магазину в Донецке

Вооруженные формирования Украины обстреляли 27 ноября Ленинский район Донецка. Об этом в Telegram сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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