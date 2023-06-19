Имеет ли право сотрудник ГИБДД садиться в ваш автомобиль? Водитель сам решает, должен ли инспектор садиться в транспортное средство для оформления документов или других целей.
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