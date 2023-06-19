АвтоИдеи

137 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Скиф Туран
    Штрафы, конечно смешные.В Мордовии задерж...
  • Ден
    "Из-за наличия поршневых колец «шестерка» Киа Карнавал может подъедать масло." и этим всё сказано о "знаниях" человек...Рассказываем о «б...
  • Герасим
    Будет что то типо москвича, не смешно и за деньги, при чем в случае с москвичом совсем не малые, для сравнения можно ...Предприятие в Шуш...

Авто Mail

Авто Mail

Имеет ли право сотрудник ГИБДД садиться в ваш автомобиль? Водитель сам решает, должен ли инспектор садиться в транспортное средство для оформления документов или других целей.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх