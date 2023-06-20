В Тверской области в суд направлено уголовное дело по незаконной рубке леса на сумму более 21 млн рублей

Начальником отделения следственного подразделения Рамешковского ОП межмуниципального отдела МВД России «Бежецкий» завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего тверичанина, совершившего незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.
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